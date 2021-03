Calciomercato Juventus, Rabiot protagonista del prossimo mercato

Il centrocampista francese Adrien Rabiot ha tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato estivo. I dubbi della Juventus dopo una stagione complicata in cui non ha raggiunto gli obiettivi proposti, hanno portato Vecchia Signora a valutare la partenza di alcuni suoi giocatori. In questa situazione le ipotesi sono all’ordine del giorno, e tra i nomi da seguire c’è anche quello del 25enne francese.

Calciomercato Juventus, Marsiglia o Everton per Rabiot

I club di tutta Europa sono consapevoli di questa situazione, diverse squadre si susseguono con interesse alla situazione dell’ex giocatore del Paris Saint Germain. Una delle squadre che più sembrano interessate a Rabiot è l’Olympique Marsiglia. Il calciatore potrebbe decidere di ritornare nel suo paese. Tutto dipende anche dai progetti della Juventus. Su Rabiot sono spuntate anche alcune società della Premier League, come l’Everton.

La vendita del giocatore porterebbe 8 milioni di euro nelle casse bianconere, soldi che farebbero comodo per altri investimenti, come Moise Kean. Il francese verrebbe sacrificato per far rientrare il giocatore dell’Everton a Torino. Infatti, è stato pensato ad uno scambio che vedrebbe Rabiot partire verso la Premier League e Kean tornare in Serie A.