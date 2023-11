La Juventus è sempre sulle tracce di Lewis Ferguson, il centrocampista scozzese del Bologna. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società emiliana chiederebbe per il giocatore ben 20 milioni di euro, e il prezzo potrebbe alzarsi ulteriormente. Oggigiorno ci sono diverse squadre interessate al talento classe 1999, ma il Bologna vuole posticipare le trattative a fine stagione.

Ferguson | Elemento importante per il Bologna

La Juventus di Allegri mostra ancora il proprio grande interesse per Ferguson. Il giovane è arrivato in Italia su acquisto del club felsineo il 12 luglio 2022 e ha realizzato il primo gol in Serie A contro il Lecce nell’ottobre dello stesso anno. Uno dei capisaldi di Thiago Motta, viene schierato al centrocampo, dove gioca sia come centrale che come trequartista, grazie alla tecnica e alla forza fisica. Attualmente Ferguson, il quale gioca anche con la nazionale scozzese, ha un contratto che lo lega al Bologna fino al 30 giugno del 2027; in più avrebbe un’opzione per un ulteriore anno.