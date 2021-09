Calciomercato Juventus, rinforzo super : arriva dalla Liga

Il brasiliano potrebbe finire in un vortice di mercato con i bianconeri pronti ad accaparrarselo

La Juventus di Massimiliano Allegri si appresta a giocare il primo match casalingo in Champions League questa sera contro i campioni d’Europa del Chelsea, un impegno di fondamentale importanza per testare le vere aspettative del club, che dopo la cessione di Cristiano Ronaldo sta vivendo un periodo di ‘adattamento’ anche sotto l’aspetto europeo.

Diverse sono le voci di mercato che riguardano i bianconeri così come sono diversi i nomi accostati ai bianconeri, dopo l’arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo, infatti, il centrocampo dei piemontesi sta modificando nella sua fisionomia ma attenzione perché ancora qualcosa sembra muoversi per la ‘Vecchia Signora’.

Come ha infatti riportato quest’oggi ‘Don Balon’, una reazione a catena potrebbe causare una cessione importante : si tratta di Casemiro, il centrocampista classe ’92 finirebbe fuori dal progetto delle merengues in quanto i madrileni , dopo l’acquisto di Eduardo Camavinga dal Rennes, avrebbero puntato i fari su un’altro centrocampista francese: N’Golo Kantè.

L’ex Leicester tutt’ora non ha trovato l’accordo per il rinnovo coi blues che scadrà a Giugno 2023,proprio per questo il club di Florentino Perez sarebbe seriamente intenzionato a garantirsi le prestazioni del mediano di Tuchel.

A loro volta però i madrileni lascerebbero partire Casemiro, che insieme a Locatelli formerebbe la cerniera di centrocampo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Il rinforzo sarebbe super, i tifosi sognano: Casemiro alla Juventus è molto più di un’idea.