Calciomercato Juventus, rinnovo McKennie: trovata l’intesa, firma fino al 2023

Il calciomercato Juventus si arricchisce di una importante novità. Era nell’aria già da tempo, ma è arrivata l’ufficialità che Weston McKennie rinnoverà con la Juve. A quanto pare è stata trovata l’intesa giusta tra le due parti ed ora arriverà la firma.

Calciomercato Juventus, rinnovo McKennie

Finalmente è arrivata l’ora del prolungamento del contratto con Weston McKennie, in scadenza a giugno 2026. La dirigenza della Juve lavora sulle certezze per il futuro in un momento di crisi di risultati, con tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa. Il centrocampista statunitense, che quest’anno, come non mai, garantisce qualità e quantità in qualsiasi ruolo venga schierato in campo, da terzino, attaccante, mezzala, trequartista dietro la punta o le punte, verrà blindato a Torino.

La firma arriverà agli inizi della prossima settimana dopo il ritorno dei playoff di Champions contro il Galatarasay di mercoledì sera e la trasferta di domenica a Roma contro i giallorossi di Gasperini. La società avrebbe proposto un contratto fino al 2030 e un ingaggio che potrebbe superare i quattro milioni di euro all’anno bonus inclusi. Il giovane americano era arrivato nell’estate 2020 dallo Schalke 04, inizialmente in prestito e senza troppe speranze se non una scommessa. Nel 2023 va prestito al Leeds, quasi un addio. Torna a Torino la stagione successiva e, con Allegri prima e Spalletti dopo, arriva una svolta inattesa: McKennie ha ritrovato continuità e disciplina tattica e un ruolo chiaro. La Juve non ha intenzione di lasciarlo andare.