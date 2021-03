L’attaccante egiziano potrebbe sbarcare nuovamente in Serie A. Sull’ex Roma c’è il forte interesse della Juventus

La Juventus, nonostante sia ancora in corsa in due competizioni, sta pensando e pianificando il futuro. Quasi tutti i reparti verranno ritoccati, le problematiche emerse in questa stagione sono state davvero tante. L’attacco potrebbe essere addirittura stravolto. Cristiano Ronaldo è scontento e a fine stagione può lasciare l’Italia, Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto e Alvaro Morata sembra essere destinato a tornare all’Atletico Madrid. Una situazione che spingerebbe la dirigenza bianconera a cercare nuovi giocatori che possono rilanciare la Juventus. Naturalmente c’è da considerare il tesoretto economico che si verrebbe a generare con le cessioni per poi studiare come affondare il colpo. Al momento ci sono diversi profili selezionati da Fabio Paratici e dalla Spagna avanza un’ipotesi che fa gola alla dirigenza ma anche ai tifosi.

Calciomercato Juventus, si sogna il colpo Salah

Secondo quanto riferito da todofichajes, il nome che piace e non poco alla Juventus è quello di Mohamed Salah. L’egiziano conosce già il campionato italiano visto che nel 2015 ha giocato nella Fiorentina e poi è passato nella Roma dove è esploso in maniera definitiva. Con la maglia giallorossa ha totalizzato 83 presenze e messo a referto 34 reti. Poi, il grande salto in Premier League sponda Liverpool. Qui il classe 1992 si è consacrato in maniera definitiva vincendo tutto quello che c’era a disposizione. Il suo ciclo con la maglia dei Reds, però, sembra essere giunto al capolinea. L’impressione è che il periodo di gloria della squadra di Kloop si sia esaurito e per questo motivo in estate si potrebbe assistere ad una rivoluzione. Salah ha un contratto che scade nel 2023 ma l’egiziano sembra intenzionato a cambiare aria. La Juventus sta aprendo un nuovo ciclo e potrebbe farlo proprio con lui. Da capire le richieste economiche del Liverpool ma è possibile che i due club possano venirsi incontro considerando anche la volontà del calciatore.