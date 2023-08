Calciomercato Juventus, salta Zaniolo: ecco dove giocherà

Zaniolo all’Aston Villa: domani le visite mediche

Nicolò Zaniolo non tornerà in Italia e non vestirà i colori bianconeri. Il trequartista classe 1999, secondo quanto riferisce Sky Sport, lascerà il Galatasaray, dopo soli sei mesi, per passare all’Aston Villa. La formula utilizzata dal club inglese è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, più 7 di bonus facilmente raggiungibili.

Il calciatore è atteso a Birmingham nella giornata di domani per svolgere le visite e apporre la firma sul contratto. Zaniolo ha totalizzato dodici presenze con la maglia del Galatasaray, mettendo a segno 5 reti e un assist. Con la maglia del club di Istanbul, Zaniolo, ha vinto il campionato turco.