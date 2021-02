Nella notte i dirigenti bianconeri hanno lavorato con il Sassuolo per vestire in bianconero Gianluca Scamacca. La situazione

L’ipotesi di vedere Gianluca Scamacca con la maglia della Juventus non è ancora del tutto tramontata. I dirigenti bianconeri hanno lavorato nella notte per raggiungere un accordo con il Sassuolo, scietà detentore del cartellino del giovane attaccante. La Juventus lo vorrebbe subito, già a gennaio. Il nodo da risolvere è la questione legata alla formula.

Secondo quanto riferito da TuttoSport, ciò che divide le due società è che la Juventus chiede un prestito con diritto di riscatto mentre il Sassuolo vuole garantirsi l’obbligo. C’è ancora distanza tra le parti ma con il mercato giunto al termine potrebbe succedere di tutto. Come riferisce il quotidiano torinese, infatti, non è da escludere che il diritto di riscatto si possa convertire in obbligo con il raggiungimento di determinate condizioni. La Juventus, inoltre, sarebbe anche disposta a sacrificare alcuni giovani come Dragusin e Fagioli pur di arrivare all’attaccante italiano. Le ore sono contate e ogni minuto è decisivo.