La prossima gara di campionato sarà decisiva non solo per Andrea Pirlo, ma anche per il futuro stesso della Juventus. Una sconfitta contro il Napoli significherebbe scendere in quinta posizione e regalare un +3 ai partenopei guidati da Gennaro Gattuso e così addio Champions League.

A differenza degli ultimi anni, i bianconeri non hanno ancora la garanzia di poter partecipare alla Coppa con le grandi orecchie e di avere in tasca i ricchi premi Uefa. Ecco perché Fabio Paratici non può impegnarsi troppo con i giocatori presenti sul suo taccuino. Ma questo non significa che non verranno effettuati degli investimenti.

Calciomercato Juventus, scambio ad un passo: affare super

Le idee sono tante, alcune costose altre meno. Aprile è il mese dei progetti e per come stanno andando le cose in casa Juventus, la società sta ipotizzando mille scenari da qui al termine della stagione.

Tra le priorità dei nove volte campioni d’Italia, a meno di netti cataclismi che possano mettere a repentaglio il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina, c’è anche quella di rivedere l’attacco.

La Juventus cerca rinforzi nel reparto offensivo e come scrive Tuttosport, resta viva l’ipotesi di scambio col Psg tra Paulo Dybala e Mauro Icardi ma senza perdere di vista l’alternativa Moise Kean, in prestito dall’Everton ai parigini, ma senza diritto di riscatto.