Calciomercato Juventus, si parte dalle cessioni: i nomi in uscita

Il calciomercato Juventus nella prossima sessione estiva sarà dedito soprattutto alle cessioni. Queste ultime non saranno poche, la società sta pensando di liberare l’organico da giocatori che non sono al centro del progetto e penserà a liberare anche le casse sa stipendi in esubero. I nomi di alcuni giocatori pronti a fare le valigie.

Calciomercato Juventus, tanti i giocatori verso l’addio

I nomi dei giocatori destinati all’addio sono tanti. Tra i vari, chi è destinato a partire è anche Zhegrova, per la società e l’allenatore una delle peggiori delusioni del mercato estivo. La Juve potrebbe aver trovato già la destinazione: l’Everton. Gli inglesi già a gennaio erano molto interessati. In bilico c’è anche Boga. Il suo futuro a Torino dipenderà dal finale di stagione. Anche Koopmeiners è vicino ai saluti. La Juve ha appurato che il giocatore è stata una delle sorprese peggiori. Il calo di rendimento di Cambiaso potrebbe spingere la Vecchia Signora ad una cessione, facendo spazi a nuovi giocatori più di spessore.

Tra le cessioni sicure c’è quella del portiere Di Gregorio, ma anche quella di Perin. La Juve punta a cercare un portiere d’esperienza che possa davvero fare la differenza tra i pali. Negli ultimi giorni sono spuntati i nomi di Alisson, Carnesecchi e Vicario.