Spalletti: “Gatti ci sarà, Vlahovic convocato per Udine. Partita con Il Pisa difficile, Hiljemark gli darà determinazione”

Lucino Spalletti è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita in occasione della gara di domani sera contro il Pisa, Di seguito le sue parole:

Abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera, squadra vera che viene fuori nei momenti di difficoltà , aver visto la loro voglia di combattere mi fa bene sperare per questo finale di campionato. Stiamo recuperando un pò di freschezza fisica, di testa e anche qualche giocatore. Il nostro pubblico è stato partecipe ed ha aumentato la nostra frequenza cardiaca.

Vlahovic, Gatti e Di Gregorio come stanno

Gatti ha recuperato ed è a disposizione, l’ho visto molto intenso. Vlahovic ci sarà a Udine, la formazione la darò domani ai giocatori. Mi sono dispiaciute le cose dette a Di Gregorio.

Vede la squadra più forte mentalmente dopo il mese negativo?

E’ un pò quello che ho detto prima, i giocatori hanno risposto bene. I numeri dicono cosa è successo e non perchè è successo. Aver visto questa lotta che hanno fatto anche quando tutto sembrava a termine, ma fino alla fine ci hanno creduto come a Roma.

Come sta Yildiz.

Ha un ematoma abbastanza importante, il ragazzo è di quelli tosti da un punto di vista caratteriale. Domani ci vuole essere e sta facendo vedere cose importanti. Non siamo assolutamente preoccupati, stamattina in allenamento ci ha fatto vedere grandi cose.

Arriva lo scontro contro il Pisa, ha paura di un contraccolpo in negativo?

E’ una partita difficilissima, perchè tutto l’ambiente la reputa una partita abbordabile, tutti la considerano una squadra già retrocessa, ma io sono convinto che anche Hiljemark gli farà trovare determinazione. Nella testa dei giocatori so come si scatenano determinate cose, la partita non è semplice. Io sono convinto che la valutazione verrà fatta in modo corretta dai miei giocatori. Non dobbiamo essere in nessuna maniera presuntuosi, loro hanno preso dei calciatori nuovi che vogliono far vedere chi sono.

Koopmeiners a Febbraio è stato molto positivo.

E’ molto più forte se l’azione la incomincia, se lo metti a giocare girato di spalle agli avversari ha qualche difficoltà per le sue caratteristiche anche se se la cava benissimo. Ha fatto vedere quello che è da quando sono arrivato, è uno che sa stare in una squadra forte.

Vedremo una Juve in Champions League?

La Juve deve raggiungere gli obiettivi, i numeri dicono che non siamo dove vorremmo essere, ci sta arrivando forte il messaggio dei tifosi ed è la cosa che ci fa più piacere e che riesce a trascinarci per questo finale di campionato.

Come sta Milik

Non è a disposizione domani, si sta allenando con la squadra ma ha ancora qualche riflesso che non ci lascia tranquilli, è nei nostri pensieri per il finale di campionato.