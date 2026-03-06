Calciomercato Juventus, spunta Anguissa del Napoli

Il calciomercato Juventus potrebbe arricchirsi di un nuovo scenario di acquisti tra bianconeri e il Napoli. Le due tifoserie, da sempre rivali, avranno di nuovo modo di assistere ad un possibile passaggio dal Napoli alla Juve. A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe puntato, su indicazione e desiderio di Luciano Spalletti, Anguissa del Napoli.

Calciomercato Juventus, Anguissa nel mirino

Frank Zambo Anguissa, fuori dai giochi dallo scorso novembre, è pronto a rientrare in campo. Oggi sarà di nuovo in panchina contro il Torino. Intanto, per lui, il Napoli lavora al rinnovo di contratto. La trattativa con i suoi agenti può riprendere a breve. Il giocatore è oggetto di interesse di numerosi altri club, come ad esempio la Juventus.

Frank Zambo Anguissa è legato al club partenopeo con un contratto che scadrà il trenta giugno del 2027. Tra novembre e dicembre scorso sembrava che tutto fosse pronto per un rinnovo. Sembrava aver raggiunto nuovo accordo prolungato fino al 2028, un anno in più rispetto a quello attuale il tutto contornato da cifre importanti. Poi uno stallo. In attesa di novità sul rinnovo, la Juve è alla finestra e pensa di portare il camerunense a Torino.