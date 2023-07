Calciomercato Juventus, spunta l’alternativa a Chiesa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in caso di addio di Federico Chiesa, la Juventus punterebbe su Domenico Berardi del Sassuolo. La società bianconera sta valutando attentamente la partenza del giocatore ex Fiorentina, con club come Newcastle e Liverpool che sembrano interessati alla sua firma.

Calciomercato Juventus, Chiesa out Berardi in

Tuttavia, non è certo che la Juventus riesca a raggiungere la cifra richiesta di 55 milioni di euro per il trasferimento del giocatore. In caso di partenza di Chiesa, Berardi potrebbe essere il sostituto ideale per l’ala bianconera. Anche la Lazio sembra sulle tracce del giocatore, resta quindi da vedere se la Juventus riuscirà a concludere l’affare con il Sassuolo o se altri club si faranno avanti per il talentuoso esterno italiano.