Calciomercato Juventus, virata su Mangala | Che sfida al Napoli!

L’acquisto di Tiago Djalò è il fiore all’occhiello di questo calciomercato anche se la Juventus non vuole finirla qui. Giuntoli in queste ore è alla ricerca di un centrocampista da regalare ad Allegri e starebbe pensando a Orel Mangala, calciatore in uscita dal Nottingham Forest.

Calciomercato Juventus, si guarda alla Premier per il centrocampo

Il calciatore piace molto al club bianconero anche se sul giocatore sembrerebbe esserci anche il Napoli, che però segue anche l’ex Sassuolo Traorè, anche lui in uscita dalla Premier League.