Calciomercato Lautaro-Griezmann: L’Inter sorride

Calciomercato Lautaro-Griezmann | Il mercato estivo che verrà, molto probabilmente, sarà segnato dalle ricadute economiche legate ai danni prodotti dal coronavirus. Non un dato negativo questo, dato che si presume un ritorno alla normalità per quanto riguarda costi e ingaggi dei giocatori.

Calciomercato Lautaro-Griezmann | Il Barcellona dopo la cessione di Neymar al Paris Saint-Germain per la somma faraonica di 222 mln, non è riuscito a reinvestire nel modo migliore il tesoretto ricavato. Gli acquisti di Dembélé e Coutinho si sono rivelati dei veri e propri flop in quanto il primo è stato incapace di emergere anche a causa di numerosi problemi fisici, il secondo invece, spedito in prestito al Bayern Monaco, si trova in un limbo da cui difficilmente potrà uscire.

Un amore mai sbocciato | L’ultimo acquisto importante è stato quello di Antoine Griezmann, stella dell’Atletico Madrid e della Francia campione del mondo, arrivato al Barcellona la scorsa estate. Dodici mesi più tardi il Barcellona è pronto a rinunciare le petit diable mettendolo sul mercato e avviando una trattativa con l’Inter. Come riportato da Tuttosport, ieri in un’intervista a “El Mondo Deportivo”, il presidente Josep Bartomeu ha fatto intendere come, il Barcellona non cambierà i propri piani di rafforzamento che contemplano, oltre a Lautaro Martinez, il solito Neymar: «La politica di rafforzamento della rosa non cambia, Abidal e Planes (i due dirigenti che si occupano di mercato, ndr) continuano a lavorare per allestire la squadra, anche se in questa estate ci saranno soprattutto scambi. Non ci saranno tanti soldi, così tanti soldi – ha aggiunto il numero uno blaugrana – , ma ci saranno più scambi. Noi ambiziosi? Sì, dobbiamo fare una buona squadra».

Non è un mistero, infatti, che il Barcellona abbia proposto all’Inter di prelevare Martinez valutandolo più dei 111 milioni della clausola, inserendo però nell’operazione anche Antoine Griezmann.

Parola di Braida | Concetti per altro ribaditi a “Radio Sportiva” dall’ex direttore sportivo per il mercato straniero del Barcellona, Ariedo Braida: «Se Lautaro Martinez piace così tanto al Barcellona? Sì. E’ un giocatore che ha il profilo giusto da Barcellona e credo che il club blaugrana farà il possibile e l’impossibile per prenderlo. Le cose con questa crisi potrebbero anche cambiare, ma non credo succederà – ha chiosato lo storico dirigente del Milan -. Vogliono Martinez perché ha esattamente lo stile che piace alla società, ma anche alla stampa e ai calciatori con i quali dovrà giocare”.