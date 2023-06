Calciomercato Lazio, accordo vicino per il centrocampista: Sarri esulta

La Lazio sta aspettando di sapere cosa farà Milinkovic-Savic. Il futuro del serbo sembra ormai lontano dalla capitale e mister Sarri non vuole perdere tempo nel cercare un sostituto. Tanti i nomi che sono stati fatti, anche interessanti, come quello di Zielinsky e di Jorginho. Ma avendo degli ingaggi troppo elevati, il tecnico toscano, ha deciso di virare su un vecchio pallino.

Calciomercato Lazio, prima offerta per Torreira

10 milioni al Galatasaray, 2,5 al giocatore fino al 2027. Questo il piano della Lazio per Torreira nella capitale. Il centrocampista ha le doti tecniche che piacciono a Sarri, inoltre, sa tenere bene il campo e vede anche la porta, di tanto in tanto. Potrebbe essere un grande colpo per la piazza laziale vista anche l’esperienza europea.