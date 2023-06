Calciomercato Lazio, il Bologna non s’arrende per Cancellieri | Pronta l’offerta

Mancano pochi giorni all’inizio del calciomercato estivo 2023, con la Lazio di Claudio Lotito che, come ogni altro club, sta provando a migliorare la rosa. La squadra allenata da Maurizio Sarri tornerà in Champions League dopo un biennio di assenza, ragion per cui, la campagna acquisti biancoceleste dovrà essere di valore per permettere di competere al meglio su ogni fronte.

Calciomercato Lazio: il Bologna supera la concorrenza per Cancellieri

Nonostante il calciomercato della Lazio sia influenzato dall’indice di liquidità, con conseguente priorità per le operazioni in uscita, Lotito starebbe osservando anche elementi di entrata come Gedson Fernandes e Grujic, per La Gazzetta dello Sport. Tornando al primo step, secondo quanto riportato da Radiosei, il Bologna avrebbe deciso di puntare assiduamente sul classe 2002, e vista la valutazione di quest’ultimo (circa 15 milioni di euro) sembra probabile la cessione di uno tra Orsolini e Barrow, la quale offrirebbe le risorse economiche per tentare l’affondo.