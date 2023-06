Calciomercato Juventus, Manna vigile: tutto dipende da Chiesa

Quest’ultime settimane di calciomercato sono molto movimentate, e se da un lato lo strapotere economico arabo-inglese sta ampiamente modificando le gerarchie mondiali, dall’altro i club italiani cercano di massimizzare le loro possibilità tramite operazioni intelligenti. Questo vale anche per la Juventus, che una volta ufficializzato l’arrivo del nuovo ds Cristiano Giuntoli potrà cimentarsi più profondamente su quest’ottica.

Calciomercato Juventus, Zaniolo può sostituire Chiesa

L’ipotesi più temuta da ogni tifoso della Juventus, ma che al tempo stesso ha chance effettive di concretizzarsi, è la cessione di Federico Chiesa. Infatti, per La Gazzetta dello Sport, il Newcastle potrebbe affondare per il numero 7 bianconero, con il Liverpool che vigila. Se il tutto dovesse concretizzarsi, La Vecchia Signora, dovrebbe virare sull’ex Roma Nicolo Zaniolo, attualmente in forza al Galatasaray. In parallelo alla questione Chiesa c’è anche quella di Vlahovic, monitorato assiduamente dai Magpies, Chelsea, PSG e Bayern Monaco.