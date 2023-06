Calciomercato Juventus, un difensore può partire: due squadre arabe su di lui

La Juventus, in vista della prossima stagione, vorrebbe cedere un difensore: per lui ci sarebbe un derby di mercato in Arabia Saudita

La Juventus, dopo un’annata particolarmente difficile per via dei processi a cui è stata sottoposta, vuole tornare protagonista in campionato: per questa ragione il primo obiettivo sarebbe quello di cedere gli esuberi.

Juventus, Alex Sandro accende il derby in Arabia Saudita

Tra questi c’è sicuramente Alex Sandro, al quale è scattato il rinnovo automatico del contratto per aver raggiunto le 40 presenze stagionali. Nonostante ciò, la Juventus vorrebbe privarsi del brasiliano per via del suo ingaggio elevato: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il terzino sarebbe conteso da Al Hilal e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. I bianconeri, pur di veder partire l’ex calciatore del Porto, sarebbero disposti a liberarlo gratis. In Arabia Saudita, dunque, si starebbe accendendo un derby di mercato.