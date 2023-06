Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier League per il difensore

Anche Bremer a rischio cessione per la Juventus

La Juventus deve difendersi dagli assalti delle big d’Europa per i suoi talenti: nelle ultime settimane i nomi dei giocatori in partenza sono sempre stati principalmente quelli di Vlahovic e Chiesa, ma adesso un altro top player rischia seriamente di venire strappato dal club bianconero.

Calciomercato Juventus, la Premier mette gli occhi su Bremer

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, sull’altare dei sacrificabili, però, non ci sono solo Chiesa e Vlahovic. Anche Gleison Bremer infatti potrebbe essere un nome in uscita. Su di lui si starebbe muovendo il Tottenham, che potrà bussare alle porte di Torino per chiedere informazioni già a partire dalle prossime ore.