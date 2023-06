Calciomercato Juventus, Chiesa può partire | Diversi club sull’esterno bianconero

La Juve vuole rinforzarsi ma, senza Champions, per farlo deve cedere un pezzo pregiato. I maggiori indiziati sono Vlahovic e Chiesa con quest’ultimo che trova maggiore interesse dai principali club europei. L’esterno non è mai stato al top dopo l’infortunio ma i bianconeri non sono interessati a scendere sotto i 60 milioni di euro.

Chiesa conteso tra Premier e altri due top club

Il classe ’97 è uno dei possibili partenti e su di lui ci sono Liverpool, Newcastle e Aston Villa con quest’ultimi che non trovano il gradimento del giocatore. Nel resto d’Europa, altri due club molto prestigiosi interessati a Chiesa sono Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.