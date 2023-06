Calciomercato Roma, il centrocampista arriva dalla Juventus | I dettagli

Calciomercato Roma, McKennie nel mirino

Il mercato dei giallorossi è già entrato nel vivo: gli acquisti di Aouar e Ndinka hanno dato il via ad una grande estate di mercato in casa Roma. La società capitolina non ha intenzione di fermarsi e prepara altri colpi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nuovo nome nel mirino è lo statunitense, Wenston McKennie, rientrato in bianconero dopo l’esperienza non esaltante al Leeds.

McKennie, Roma occasione di riscatto

La stagione deludente disputata tra Juventus e Leeds, dove ha trovato la retrocessione in Championship, ha convinto i bianconeri, proprietari del cartellino, a metterlo sul mercato. La Roma dovrà sostituire i due partenti Camara e Wijnaldum, rientrati entrambi nei club di provenienza dopo il periodo di prestito, e McKennie essere un’interessante alternativa da regalare a Mourinho. Pinto sonda il terreno, si attendono novità.