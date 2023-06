Calciomercato Roma, Carnevali: “Nella corsa a Frattesi ci sono anche i giallorossi”

In un’intervista concessa a Il Messaggero, L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali parla della possibile cessione di Frattesi: “Si parla e si valuta, ma ancora siamo lontani dal chiudere e credo che ci vorrà del tempo anche se vogliamo fare tutto prima del ritiro. Ci raduneremo il 5 luglio per le visite mediche al Centro ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, partendo poi l’11 per Vipiteno-Racines fino al 27. Ci interessa avere un quadro già delineato per queste date“.

Carnevali delinea la situazione sul centrocampista

Per quanto riguarda le squadre interessate al centrocampista neroverde, Carnevali spiega: “Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati“. L’ad ha poi concluso rispondendo un possibile vantaggio della Roma grazie alla futura rivendita del calciatore: “La società giallorossa ha il 30 per cento ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano“.