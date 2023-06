Calciomercato Napoli, in arrivo due colpi per il centrocampo | I dettagli

Calciomercato Napoli, Samardzic e Koopmeiners per il centrocampo

Il Napoli campione d’Italia costruisce il proprio futuro. De Laurentiis vuole regalare al nuovo allenatore, il francese Rudi Garcia, una squadra competitiva. Si riparte dal centrocampo, due i nomi seguiti, entrambi dalla Serie A: Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due calciatore potrebbero rappresentare le giuste alternative “in un reparto che può contare anche sulla freschezza di Elmas e Gaetano”.

Calciomercato Napoli, la concorrenza non spaventa i partenopei

La grande stagione disputata ha portato i riflettori di numerosi club italiani, e non solo, sui due calciatori. Tuttavia, il Napoli non teme concorrenti – essendo senza problemi economici e con nessun obbligo legato alla vendita dei propri gioielli – e può provare l’affondo convincendo anche con due venditori difficili come Atalanta e Udinese. Il club partenopeo, sempre più ambizioso, cerca rinforzi per ripetersi e puntare sempre più in alto.