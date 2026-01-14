Calciomercato Lazio, assalto al Bologna: i biancocelesti chiedono Fabbian

Il calciomercato Lazio ha assistito ad una serie di cessioni, ora il tecnico e i tifosi attendono anche i rinforzi. Lotito ha incassato 56 milioni dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi ed è pronto a reinvestire. Toth, sembra essere sfumato, adesso Fabiani lavora a Fabbian del Bologna, uno tra i preferiti di mister Sarri.

Calciomercato Lazio, nuovo tentativo per Fabbian

Giovanni Fabbian è il profilo italiano preferito da Sarri, forse anche il più pronto per la Serie A, rispetto alla lista di alternative proposte da Fabiani e disponibili sul mercato. Il centrocampista del Bologna piace da tempo, ma qui il problema è la volontà del club rossoblù. La società frena i biancocelesti da tempo perché non ha intenzione di privarsi del giocatore a metà stagione. Intanto il Bologna continua a chiedere 15 milioni di euro per fare partire il giocatore. In corsa per la mezzala ci sono diverse società, non solo quella di Formello, anche Fiorentina e Bournemouth hanno chiesto la cessione.

Il Bologna valuta Fabbian 15 milioni, cifra considerata eccessiva dalla Lazio, ferma intorno ai 12. Il nuovo contatto tra le parti potrebbe avvenire già oggi per capire margini e formule alternative. Bonus legati a rendimento e risultati o un pagamento diluito nel tempo rappresentano soluzioni reali per ridurre la distanza e accelerare l’operazione entro questa finestra di mercato.