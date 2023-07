Calciomercato Lazio, concorrenza spagnola per il terzino | Le ultime

Visite mediche in bianconero per Pellegrini

Calciomercato Lazio, tornerà Pellegrini?

Comincia oggi la stagione di Luca Pellegrini. Il terzino, appena rientrato alla Juventus, ha sostenuto, nella giornata odierna, le visite mediche insieme ad altri calciatori considerati in esubero dalla società bianconera, quali Arthur, Zakaria e Pjaca. Il terzino attende la Lazio, ma sembrano, ad ora, non filtrare novità su un suo rientro nella Capitale. Tuttavia, le parti avrebbero programmato un incontro nei prossimi giorni, e la volontà di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, è quella di avere nella sua rosa il calciatore.

Pellegrini, piace all’Atletico Madrid

L’accordo da trovare riguarda la cessione del cartellino del terzino e bisognerà chiarire le cifre, in quanto sia la Juventus che Pellegrini stesso non sarebbero propensi ad un nuovo prestito. La Lazio, però, deve far fronte alle sirene che arrivano dalla Spagna: infatti, secondo quanto riporta calciomercato.com, l’Atletico Madrid sarebbe interessata al terzino. Ad oggi il tutto si limita a contatti preliminari, ma i biancocelesti sono avvisati e dovranno chiudere velocemente le operazioni.