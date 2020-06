In attesa di capire il futuro di Proto, in casa Lazio si monitora il portiere del Sassuolo Consigli

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio se dovesse perdere Proto ( la sua volontà sarebbe quella di chiudere la carriera in Belgio click qui) potrebbe trattare con il Sassuolo per accaparrarsi Andrea Consigli. L’estremo difensore classe ’87 non disdegnerebbe affatto la destinazione nonostante il ruolo da vice Strakosha. Il giocatore in Emilia ha un contratto sino al 2022 e la società neroverde non pensa alla cessione ma, in caso, potrà rivelarsi fondamentale la volontà dello stesso Consigli.