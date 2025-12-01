Calciomercato Lazio, Dele-Bashiru divide i biancocelesti

Situazione spinosa in casa della Lazio. Il club capitolino deve cedere diversi giocatori, per poter soddisfare le richieste di Sarri nel mercato di gennaio. Tra la lista delle cessioni spunta il nome di Dele-Bashiru. A riportarlo è Il Messaggero.
Calciomercato Lazio, Dele-Bashiru in bilico
Per il tecnico toscano il classe 2001 va ceduto, in quanto il centrocampista non rientrerebbe nel suo progetto tecnico. A pensarla così non è Fabiani. Il ds biancoceleste non vorrebbe cedere il calciatore, ma anzi trattenerlo alla Lazio. Quindi non è ancora chiaro il destino di Dele-Bashiru – per cui non sembrano essere arrivate offerte concrete – ma con l’avvicinarsi del mercato questa situazione di stallo dovrebbe smuoversi.