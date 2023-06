Calciomercato Lazio, due pedine del Verona per lo scacchiere di Sarri

La Lazio non ha alcuna intenzione di vedere le altre rinforzarsi e lei rimanere con le mani in mano. Nella lista del club biancoceleste non c’è solo Amdouni, di cui si è parlato nelle ultime ore, ma anche due giocatori in forza all’Hellas Verona. I due nomi in questione sono Ngonge e Tameze, ottimi giocatori per allungare la rosa di Sarri. Per entrambi i calciatori Lotito ha già chiesto informazioni a Setti.

Tameze piano B per il centrocampo

Per poter introdurre Tameze nella propria squadra prima la Lazio avrà bisogno di cedere qualcuno in mezzo al campo. I maggiori indiziati a lasciare Formello sembrerebbero essere Marcos Antonio e Basic. Si punta a cedere qualche esubero già nei prossimi giorni.