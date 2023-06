Calciomercato Lazio, lo svizzero sulla lista di Lotito

La Lazio di Sarri continua incessante il lavoro di scouting in preparazione alla sessione di mercato che verrà. Tanti i nomi che bollono in pentola, così come tante sono le priorità che la squadra ha appuntato sul taccuino. L’ultima indiscrezione poi rientrata e completamente smentita, vedeva un interessamento della squadra capitolina per Jorginho. Lo stesso agente del calciatore infatti aveva dichiarato che tale ipotesi era del tutto infondata e che anzi probabilmente la società di Claudio Lotito non aveva risorse sufficienti per affrontare tale operazione. Voci di corridoio dunque che si susseguono come non mai e che ora vedono l’entrata in scena di un altro protagonista, vale a dire Zeki Amdouni.

Calciomercato Lazio, non solo la squadra romana sulle sue tracce

Zeki Amdouni classe 2000, rappresenterebbe la valida alternativa a Ciro Immobile. Il ventiduenne di origini turche ma con nazionalità svizzera, milita tra le fila del Basilea e con le sue 52 presenze in stagione contornate da 22 reti, si è garantito l’attenzione di alcune importanti squadre europee. Oltre alla Lazio infatti, sembrerebbe interessate all’attaccante anche il Psv e l’Eintracht Francoforte. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni. Una cifra certamente non proibitiva e che proprio per tale motivo potrebbe portare ad una vera e propria battaglia per aggiudicarsene le prestazioni. I biancocelesti dovranno necessariamente battere la concorrenza sul tempo altrimenti anche per quest’anno capitan Immobile sarà chiamato a fare lo straordinario.