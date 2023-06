Intervistato a Formentera ai microfoni di TVPlay, Joao Santos, procuratore di Jorginho ha parlato del centrocampista italo-brasiliano accostato in queste settimane alla Lazio.

Calciomercato Lazio, ag. Jorginho: “Nessuna trattativa con la Lazio”

Queste le sue parole: “Sta molto bene all’Arsenal, nella nostra testa ci sono solo i Gunners. Non ci sono trattative con la Lazio. Non so neanche se abbiano soldi a sufficienza per pagare Jorginho, ma non è questo l’argomento principale”.