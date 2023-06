Calciomercato Lazio, non solo Pellegrini: ecco i terzini nella lista di Sarri

La Lazio, dopo una qualificazione inizialmente insperata in Champions League, sta preparando la prossima stagione: tanti i nomi nella lista di Maurizio Sarri per migliorare la propria rosa. Uno dei reparti su cui sta lavorando la dirigenza biancoceleste è quello dei terzini, dove Pellegrini non è certo di restare nella Capitale.

Lazio, da Kerkez ad Augello

Lotito, dunque, vorrebbe accontentare Maurizio Sarri e regalargli un terzino sinistro: uno dei nomi sul taccuino dei biancocelesti era quello di Fabiano Parisi, sul quale, però, ci sarebbe la Juventus e la richiesta dell’Empoli supererebbe i 10 milioni di euro. Luca Pellegrini non sarebbe certo della riconferma e, dunque, la Lazio si starebbe muovendosi per trovare delle alternative: tra queste ci sono quelle di Kerkez, terzino sinistro dell’Az Alkmaar, il cui costo si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, e su Tommaso Augello, il quale, con il cambio di proprietà alla Sampdoria, sarebbe valutato all’incirca 6 milioni di euro: ciò, dunque, renderebbe complicata la trattativa.