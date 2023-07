Calciomercato Lazio, duello col Napoli per l’attaccante | Gli azzurri tentano il sorpasso

Nelle prossime ore, Jesper Karlsson, attaccante dell'AZ Alkmaar, potrebbe dare il via ad una sfida tra Napoli e Lazio per l'acquisto del giocatore

Il Napoli è alla ricerca di un giocatore che per la prossima stagione possa far rifiatare Khvicha Kvaratskhelia garantendo qualità in campo e una certa integrità fisica. Il profilo individuato per rinforzare la rosa campione d’Italia è quello dello svedese Jesper Karlsson, ala d’attacco in forza all’AZ Alkmaar.

Calciomercato Napoli, interesse per Karlsson: c’è anche la Lazio

Nei giorni scorsi era stata la Lazio a farsi avanti per l’esterno del club olandese, viste le complicanze col Sassuolo per definire l’acquisto del cartellino di Domenico Berardi, e la richiesta dell’AZ è di circa 12-15 milioni di euro. I partenopei avevano già considerato Karlsson lo scorso anno e c’è un forte interesse rinnovato da parte degli azzurri, che nelle prossime ore potrebbero tentare l’affondo definitivo.