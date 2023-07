Calciomercato Napoli, caccia al vice-Di Lorenzo: arriva dalla Serie A

Calciomercato Napoli, prima il rinnovo per Di Lorenzo, poi caccia al vice

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Dopo il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto di Giovanni Di Lorenzo, che verrà formalizzato nei prossimi giorni e legherà fino al termine della propria carriera il capitano partenopeo con il club, la società è al lavoro per cercare un suo vice.

Calciomercato Napoli, Faraoni per la fascia

I partenopei si muovono per regalare a Rudi Garcia il giusto ricambio sulla fascia. Con Zanoli in uscita, che piace a Genoa e Verona, sarebbe stato individuato, come sostituto del capitano, Marco Davide Faraoni, proprio dal club gialloblù. Come riportato da tuttomercatoweb, i Campioni d’Italia potrebbero aggiudicarsi il terzino, classe 1991, per un cifra intorno ai 2-3 milioni di euro.