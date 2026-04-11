Calciomercato Lazio, futuro panchina: spunta Pisacane per il dopo-Sarri

Il calciomercato Lazio si concentra anche sul futuro della panchina. Dopo un anno tormentato e difficile, la società bincoceleste e l’attuale allenatore, Maurizio Sarri, potrebbero proseguire per strade diverse. Il tecnico toscano non ha intenzione di restare ai margini, mentre la società riflette anche sul fattore economico. Per il futuro spunta il nome di Pisacane.

Calciomercato Lazio, per la panchina spunta Pisacane

Mentre la Lazio si prepara alla delicata trasferta di Firenze, prevista per lunedì 13 aprile, il clima intorno all’ambiente biancoceleste inizia è surriscaldarsi per via delle incognite sul futuro della panchina. La posizione di Maurizio Sarri è ancora un dubbio per tutti. Per la società 11 milioni di euro lordi sono troppi, così come il rapporto tra le due parti, sempre più difficile. Ma non solo questo, il tecnico toscano non accetta più di restare ai margini di tutto, pretende trasparenza, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Il tecnico vuole garanzie sul futuro per proseguire, altrimenti la separazione è inevitabile.

Considerando la probabile rottura, la dirigenza di Formello ha già pronti i profili per un nuovo ciclo. Tra i nomi finiti in cima alla lista spicca quello di Fabio Pisacane, attualmente sulla panchina del Cagliari. La scelta del club sarebbe quella di puntare su un tecnico giovane ed emergente, 40 anni compiuti lo scorso mese di gennaio. Per la società una svolta importante, soprattutto in vista del futuro visto che a Formello si sogna di ritornare tra le prime 6 in classifica.