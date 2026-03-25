Il calciomercato Lazio avrà non poche difficoltà per un nuovo portiere. Attualmente con Provedel infortunato e Mandas al Bournemouth in prestito, a Formello c’è solo il giovanissimo Motta a disposizione. Il giovane portiere sta rispondendo bene, ma a fine stagione la società biancoceleste potrebbe restare solo con Motta.

Calciomercato Lazio, futuro portieri in bilico

Ivan Provedel, portiere titolare della squadra, oggi fermo ai box dopo l’operazione alla spalla, non ha un futuro certo a Formello. Il classe 1994 seguirà il finale di stagione da lontano, ma nel frattempo sta iniziando a riflettere sul proprio futuro, molto probabilmente lontano da Roma. Il suo futuro potrebbe essere strettamente legato al tecnico Sarri. In caso di addio al tecnico, infatti, non è escluso che anche Provedel possa valutare una nuova esperienza, magari seguendo lo stesso allenatore. Intanto, il contratto con la Lazio, in scadenza nel 2027 non rappresenta quindi una garanzia assoluta di permanenza.

Non solo Provedel, molto più vicino all’addio è Mandas. A Formello sono certi di un riscatto del portiere da parte del club inglese. La cifra fissata, circa 17,5 milioni di euro, a cui si aggiungono i 2,5 già versati per il prestito, è quella definitiva. Un’operazione che garantirebbe un’entrata significativa per il club biancoceleste, permettendo nuove valutazioni sul reparto portieri considerando che potrebbe restare solo Motta.