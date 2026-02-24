Il calciomercato Lazio potrebbe assistere a scenari infelici a fine stagione. La difesa biancoceleste, una delle migliori del campionato in corso, potrebbe perdere due dei suoi pilastri: Mario Gila e Alessio Romagnoli.

Calciomercato Lazio, Romagnoli e Gila vicino all’addio

A Formello la Lazio non starebbe programmando azioni importanti per il futuro in rosa di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, e di Alessio Romagnoli, centrale italiano arrivato nel 2022 dal Milan. Entrambi i difensori hanno il contratto in scadenza nel 2027, ma il loro futuro in biancoceleste non sarebbe affatto scontato, non c’è alcun rinnovo in vista.

La situazione di Alessio Romagnoli, in stallo da 2 anni, stava arrivando a conclusione già in maniera triste nel mercato di gennaio. Il difensore, ai ferri corti con la società, era arrivato vicino all’addio con un’offerta dall’Al-Sadd. Operazione che potrebbe concludersi a giugno. Intanto per Mario Gila non sarebbero arrivate offerte concrete di rinnovo. Una situazione che sorprende, anche considerando la crescita del giocatore nelle ultime stagioni e quanto sia importante ed essenziale la sua presenza in campo. Lo spagnolo percepisce poco più di un milione di euro a stagione e, secondo il quotidiano romano, in società potrebbe esserci la convinzione che un eventuale rifiuto al rinnovo sia già scritto. Dopo alcuni contatti esplorativi nei mesi scorsi, non ci sarebbero stati ulteriori sviluppi. Intanto alla finestra ci sono numerosi club, tra questi anche l’Inter che ha mostrato forte interesse già a gennaio.