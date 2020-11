Grifo strizza l’occhio alla Lazio, l’attaccante della Nazionale ammette di aver rifiutato in passato i biancocelesti. Possibile nuovo acquisto dei biancocelesti?

La Gazzetta dello Sport intervista Grifo, l’attaccante della Nazionale gioca in Germania ma non esclude un futuro in biancoceleste: “Avevo 18 anni e Tare mi voleva a tutti i costi per i biancocelesti. Decisi che in quel momento era meglio stare vicino alla mia famiglia perché ero troppo giovane. Scelsi, quindi, di andare all’Hoffenheim. All’inizio mi sono pentito, perché all’Hoffenheim non è andata come speravo. In futuro mi piacerebbe giocare in Serie A, ma a 27 anni verrei soltanto per la chiamata di una big. Mai dire mai”. Messaggio alla Lazio?