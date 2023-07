Calciomercato Lazio, il centrocampista si allontana | Lotito pronto a virare su altri obiettivi

Come anche ribadito dalle parole di Claudio Lotito ieri ad Auronzo, la priorità attuale della Lazio è un centrocampista che sostituisca Milinkovic-Savic: uno dei nomi per la mediana è Fausto Vera, centrocampista brasiliano del Corinthians, individuato da Maurizio Sarri come un rinforzo valido per il reparto.

Calciomercato Lazio, il presidente del Corinthians conferma la permanenza di Fausto Vera

Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, il centrocampista salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe rimanere al Corinthians. E la conferma è arrivata dal presidente del club, Duilio Monteiro Alves. Infastidito dalle voci di mercato che hanno coinvolto i membri della sua rosa, riporta Torcedores, ha spiegato: “Non ho detto non sia arrivato niente, ho detto che non è stato venduto, ci sono stati dei sondaggi, c’erano proposte, ma diverso da quello che è stato messo in giro alla vigilia della partita. Questo mi infastidisce. Il giocatore era concentrato, c’era richiesta, ma non è partito”.