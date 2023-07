Calciomercato Lazio, Fabiani lavora sulle uscite: ecco la lista

Non solo il mercato in entrata. La Lazio lavora anche sulle uscite, sebbene al momento di concreto ci sia poco. In questo senso, Sarri è sempre stato molto chiaro su quali giocatori puntare o meno. A centrocampo, tra i partenti, ci sono Basic e Akpa Akpro. Da monitorare anche la situazione Cancellieri, mai entrato appieno nei meccanismi biancocelesti e della squadra in generale.

Calciomercato Lazio, si riparte dai soldi di Milinkovic-Savic

Il sostituto individuato dal tecnico è Zielinski, che potrebbe non rinnovare con il Napoli e salutare i partenopei dopo diversi anni. Resiste la candidatura di Gedson Fernandes, ma il Besiktas spara alto. Rimane viva la pista Rovella, della Juventus, che piace molto a Sarri. Saranno giorni caldi per il mercato biancoceleste.