Calciomercato Lazio, Torreira ha deciso il suo futuro | Ecco cosa farà

Per la Lazio continua la ricerca di un centrocampista duttile che possa occupare più zone in mezzo al campo senza alcun tipo di problema. Il nome scelto dalla società biancoceleste sotto richiesta di Maurizio Sarri, non è più un segreto, è quello di Lucas Torreira, mediano che ha già calcato i terreni di Serie A con le maglie di Sampdoria e Fiorentina.

Calciomercato Lazio, Torreira ha deciso: rimarrà al Galatasaray

Il centrocampista del Galatasaray è ormai da tempo un obiettivo dichiarato della Lazio di Sarri. Strappare Torreira ai turchi risulta difficile se non impossibile almeno in questa sessione di mercato, viste anche le dichiarazioni del giocatore che fanno intendere appieno la volonta di voler rimanere al Galatasaray. Lo riferisce la testata turca, Ensonhaber, che ha riportato le parole del centrocampista: “Sono molto felice a Istanbul, continuerò al Galatasaray“. Sottolineando di rifiutare ogni trattativa con i club.