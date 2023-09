Calciomercato Lazio, il centrocampista vicino all’addio: Sarri lo blocca

Nell’intervista concessa a Dazn, Maurizio Sarri ha parlato, tra gli altri temi, di Vecino e della possibilità, in estate, che si trasferisse in Turchia, sponda Galatasaray. Chiamato a spiegare se avesse convinto lui stesso l’uruguaiano a rimanere, l’allenatore ha spiegato.

Lazio, le parole di Sarri su Vecino

“Ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma quando il mercato in Italia era già chiuso quindi non è stato preso neanche in considerazione. Lui mi ha chiamato, gli ho detto che non c’era alcuna possibilità. E lui ‘Va bene mister, ciao ciao’”.