Risorge la Lazio all’Olimpico | A segno Vecino e Zaccagni

Primo successo in casa per i biancocelesti

Dopo il pareggio deludente contro il Monza, la Lazio è alla ricerca di tre punti che vorrebbero dire prima vittoria in casa, che manca dalla scorsa stagione. Si comincia, anche se la Lazio appare subito lenta e macchinosa e al 6′ il Torino ha già l’occasione di andare in vantaggio con Vlasic, che però spreca tutto. Al 17′ arriva però la risposta della Lazio con Casale, che però sfiora il gol. 9′ minuti più tardi arriva il primo cambio per Juric: fuori Buongiorno e dentro Sazonov. Cresce d’intensità la Lazio anche se a sfiorare il gol a fine primo tempo è Zapata.

Vince la Lazio, sorride Sarri

Nella ripresa la Lazio vuole i 3 punti e spinge sull’acceleratore e al 56′ arriva il vantaggio dei biancocelesti con Vecino, servito da Felipe Anderson. Pochi minuti più tardi Juric si gioca le carte del pareggio, quindi fuori Zapata e Tameze per Ilic e Radonjic. Al 74′ cambia però anche Sarri: fuori Vecino e Immobile e dentro Guendouzi e Castellanos. Un minuto più tardi la Lazio raddoppia grazie a Zaccagni, che se ne va sulla fascia e deve spingerla solamente in porta con un piattone che batte Milinkovic-Savic. Nel finale viene fischiato un rigore al Torino, che però viene annullato dal Var.

TABELLINO:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (36′ st Isaksen), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino (29′ st Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (29′ st Castellanos), Zaccagni (36′ st Hysaj). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Gila, Patric, Hysaj, Cataldi, Kamada, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos. All. Sarri.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (35′ st Soppy), Tameze (15′ st Ilic), Ricci, Lazaro (35′ st Pellegri); Vlasic, Zapata (15′ st Radonjic); Sanabria. A disp.: Brezzo, Gemello, N’Guessan, Sazonov (26′ pt Buongiorno), Gineitis, Ilic, Linetty, Soppy, Tameze, Vojvoda, Karamoh, Pellegri, Radonjic, Seck. All. Juric.

Reti: 11′ st Vecino, 30′ st Zaccagni

Ammoniti: Bellanova, Immobile, Ricci

Recupero: 3′ pt, 6′ st