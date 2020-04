Dalla Francia si susseguono voci di un nuovo interessamento del Paris Saint Germain nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è sempre stato un pupillo del d.g Leonardo che ne apprezza le qualità tencihe e fische, difatti quando il dirigente brasiliano operava nel Milan provò a portare il calciatore all’ombra della Madonnina. La valutazione del centrocampista è sempre sulla soglia di 100 milioni, complice anche l’ottima stagione corrente della Lazio e dello stesso calciatore. Inoltre è bene sottolineare come il contratto del serbo scada nel 2024, quindi la valutazione per una somma di fattori è alta.

Al PSG piace anche Marusic

Al club parigino interessa anche l’esterno montenegrino Adam Marusic che porterebbe la valutazione dell’operazione sui 120 milioni. Un doppio colpo dunque per il PSG che potrebbe concretizzarsi nella prossima finestra di calciomercato. La Lazio dal canto suo non ha intenzione di svendere i propri calciatori quindi aspetta le mosse del club francese.

Operazione difficile

La trattativa per ora non è intavolata ma se dovesse cominciare sarebbe molto complicato per il PSG spuntarla. La concorrenza per Milinkovic è altissima, anche Juventus, Real Madrid e Manchester United sono sulle tracce del serbo. Inoltre il prezzo del cartellino non è trattabile per il presidente Lotito.