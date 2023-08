Calciomercato Lazio, il regalo di Lotito per Sarri per suggellare la pace

Ecco l'obiettivo dei biancocelesti per rinforzare il centrocampo

Il vertice avvenuto tra Maurizio Sarri e Lotito sembra aver dato i suoi frutti. La Lazio starebbe infatti puntando forte su Kamada, centrocampista svincolatosi quest’estate e che non ha ancora trovato una sistemazione. Nelle scorse settimane i biancocelesti avevano mostrato nient’altro che un timido interesse verso il calciatore, ma dopo l’incontro tra il presidente Lotito e l’allenatore dei capitolini, i capitolini vogliono tentare l’affondo per il centrocampista. Si dice che litigare nella coppia non sia sempre un male, ed ecco che la discussione tra le parti potrebbe aver portato alla Lazio un rinforzo a centrocampo.

Calciomercato Lazio, Kamada obiettivo concreto

Kamada è stato per un po’ di tempo obiettivo anche del Milan, anche se poi la trattativa è sfumata. Ciò dunque può essere un’occasione per la Lazio che sembra fare sul serio per il giocatore, e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa ora sarebbe a buon punto: “Il club biancoceleste ha accettato la condizioni dell’entourage del centrocampista giapponese svincolatosi dall’Eintracht Francoforte. Adesso la palla passa a chi assiste Kamada, con novità attese a strettissimo giro di posta”, queste le sue parole.