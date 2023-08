Calciomercato Lazio, piace Karlsson dell’Az Alkmaar: chieste informazioni

Tra i nomi sulla lista biancoceleste per l’esterno d’attacco resta in lista anche lo svedese dell’AZ Alkmaar, che resta in attesa della Lazio. A Sarri piace, ma oltre a questo serve infoltire il reparto offensivo.

Calciomercato Lazio, per Karlsson servono 15 milioni di euro

Il profilo di Jesper Karlsson, esterno svedese di proprietà dell’AZ Alkmaar, che la Lazio ha incontrato nel percorso europeo della passata stagione. E’ una pista concreta che potrebbe avere degli sviluppi nei prossimi giorni. I primi contatti con l’agente del calciatore erano iniziati mesi fa, sono stati riallacciati. Sarri rimase colpito dalla qualità del classe ’98 nel match di Conference League in cui se lo è trovato contro da avversario. La sua valutazione si attesta intorno ai 15 milioni di euro.