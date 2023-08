Calciomercato Inter, duello con la Lazio per il parametro zero | Il punto

I nerazzurri pensano al colpo low cost per il prossimo anno

L’Inter ha uno sguardo rivolto al futuro e più precisamente all’anno prossimo. Nel 2024, infatti, andrà in scadenza il contratto di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, il giocatore sarebbe in rottura con la società viola. Sul numero 10, quindi, si è fiondato Marotta per capire la volontà di un suo trasferimento a Milano a fine stagione.

Non solo Inter, Lotito riflette sul giocatore

Oltre ai nerazzurri, Castrovilli piace anche alla Lazio. Lotito ha ancora dei temi importanti da affrontare a Formello per questa stagione ma già sta valutando possibili occasioni di mercato per la prossima annata.