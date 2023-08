Calciomercato Inter, caccia al secondo portiere: ecco chi sarà

Calciomercato Inter, si cerca un secondo portiere

Dato l’imminente arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco, che potrebbe concretizzarsi in breve tempo, l’Inter è ancora a caccia di un dodicesimo, data la possibile partenza in prestito di Filip Stankovic, titolare durante la tournée giapponese. Infatti, i nerazzurri starebbero sondando diverse opzioni per completare il trio della porta, dopo l’acquisto del terzo portiere, lo svizzero Di Gennaro.

Calciomercato Inter, Audero prima scelta

Secondo quanto riferisce Tuttosport, ai nerazzurri sarebbero state proposte diverse opzioni: Luigi Sepe dalla Salernitana, chiuso dall’arrivo di Ochoa e dal nuovo acquisto Costil, e Juan Musso dell’Atalanta, non più certo del posto da titolare dato il rientro di Marco Carnesecchi dalla Cremonese. Tuttavia, la prima scelta dei nerazzurri ricade su Emil Audero della Sampdoria, ipotesi meno onerosa rispetto a Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk, che continua a richiedere 25-30 milioni per l’ucraino.