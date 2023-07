Calciomercato Inter, per Sommer c’è il via libera | Firma a breve

Yann Sommer è pronto a sbarcare in Italia. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi ai microfoni di Radio Radio infatti, mancherebbe poco per il passaggio del portiere classe 1988 all’Inter visto che i bavaresi in queste ore hanno trovato l’alternativa al portiere ex Basilea.

Calciomercato Inter, De Gea libera Sommer

“Si sta per trovare una alternativa in Germania, si parla di De Gea che dovrebbe passare al Bayern Monaco, e quindi ci sarà il via libera per Sommer. Potrebbe esserci anche uno sconto per l’Inter visto che ha aspettato tanto, aspettiamo che vengano sciolte le ultime riserve. Sommer è molto reattivo, ha grande esperienza e gioca benissimo con i piedi“. Si fa sempre più vicino quindi il sostituto di Onana, passato al Manchester United per una cifra superiore ai 50 milioni di euro.