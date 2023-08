Calciomercato Lazio, ecco il nuovo nome: Castrovilli in pole

L’ultimo nome uscito in casa Lazio è Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. Il giocatore e il club viola non stanno riuscendo a trovare un accordo per il rinnovo e le strade sembrano andare in direzioni opposte. Il club avrebbe offerto a Castrovilli un contratto a ribasso, opzione non gradita dal calciatore.

Calciomercato Lazio, pronta l’offerta per Castrovilli

Dopo l’incontro di ieri fra Sarri e Lotito sarebbe uscito il nome di Gaetano Castrovilli, fuori dai progetti del club viola. La Lazio avrebbe l’offerta pronta per il centrocampista, Sarri apprezza, ma si aspetterebbe un sforzo in più da Lotito, soprattutto se il giocatore viola dovesse diventare il titolare post Milinković-Savić.