Emanuele Valeri, terzino sinistro della Cremonese, è sempre più vicino alla Lazio. Il giocatore, che è un tifoso biancoceleste, ha rifiutato offerte da altre squadre di Serie A, tra cui Genoa, Bologna e Torino, per trasferirsi alla sua squadra del cuore.

Calciomercato Lazio, Valeri vuole i biancocelesti

Valeri ha un contratto in scadenza con la Cremonese a giugno 2024, e quindi potrà trasferirsi alla Lazio a parametro zero. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, e si prevede che possa essere conclusa anche nella sessione invernale di gennaio. Valeri è un giocatore giovane e promettente, classe 1999. È un terzino moderno, dotato di buona tecnica e di un’ottima capacità di corsa. Il suo arrivo alla Lazio sarebbe un colpo importante per la squadra di Maurizio Sarri, che sta cercando un nuovo terzino sinistro per sostituire Manuel Lazzari.